El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de junio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, comenzando con temperaturas agradables que rondan los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a un mínimo de 20 grados a las 05:00 y 06:00.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 63% a las 09:00 y bajando a un 54% a las 10:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica se volverá más cálida conforme avance el día.
Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un notable aumento que llevará el termómetro hasta los 36 grados a las 17:00 y 18:00. Este calor se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que descenderá a un 18% hacia las 17:00, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
Con un orto a las 07:02 y un ocaso a las 21:43, los habitantes de La Rinconada tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, se anticipa un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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