El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 20 grados durante las primeras horas de la mañana.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (68% a las 00:00), irá disminuyendo a medida que la temperatura suba, llegando a un 20% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas más cálidas.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La racha máxima se registrará a las 00:00 con 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que contribuirá a la estabilidad del tiempo.
En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna parte del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.
Con el ocaso programado para las 21:38, la tarde se presentará como un momento ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre, ya que las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable. En resumen, Puente Genil disfrutará de un día de verano típico, con calor, sol y un viento suave que hará que la jornada sea placentera para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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