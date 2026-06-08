El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados en las primeras horas del día, antes de experimentar un notable aumento.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando los 30 grados en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 61% y bajará hasta un 28% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a estas ráfagas, especialmente si se planean actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La puesta de sol se producirá a las 21:36 horas, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.