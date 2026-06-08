El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

La tendencia de la temperatura continuará bajando hasta llegar a los 18 grados a las 05:00, pero a partir de las 06:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 34 grados hacia las 17:00. La máxima del día se prevé en 34 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 53% a las 09:00 y bajando hasta un 19% hacia las 14:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 11 y 9 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección sur y luego a oeste, alcanzando velocidades de hasta 36 km/h en su punto máximo a las 15:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La puesta de sol está programada para las 21:41, ofreciendo un hermoso cierre a un día que promete ser cálido y despejado en Pozoblanco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.