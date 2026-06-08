El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance el día, la claridad del cielo se mantendrá, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 36 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y 21 grados a las 03:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se espera un aumento significativo, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y 29 grados a las 12:00. El pico de calor se registrará entre las 15:00 y las 17:00 horas, con temperaturas que alcanzarán los 36 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 31 grados a las 21:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a las 00:00 horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 90% a las 07:00. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, llegando a un 47% a las 11:00 y bajando a un 41% a las 12:00, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con un amanecer a las 07:02 y un ocaso a las 21:42, los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.