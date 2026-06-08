El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La temperatura más baja se registrará a primera hora de la mañana, con 21 grados, y se elevará rápidamente a medida que avance el día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo hasta un 24% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la disminución de la humedad podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos. La claridad del cielo y la ausencia de nubes también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas cálidas, un cielo despejado y vientos moderados, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.