El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 22 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando un mínimo del 14% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Moguer que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los residentes pueden aprovechar el tiempo favorable para realizar paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:46. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.