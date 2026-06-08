El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 32°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa comenzará en un 52% y disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 21°C hacia el ocaso, que se producirá a las 21:36. La noche se presentará tranquila y despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así como para realizar actividades al aire libre con amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.