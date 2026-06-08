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El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 24% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 37 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y soleado. Con el ocaso programado para las 21:40, los habitantes de Marchena podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar, ideal para aprovechar el tiempo en el exterior.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día perfecto para actividades al aire libre, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.

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