El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 35 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta, alcanzando niveles más bajos en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante la tarde, cuando la humedad se sitúe en torno al 20% y 25%. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles rachas intensas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de parques y espacios abiertos. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en terrazas.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia y con un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.