El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en 21 grados a las 00:00 horas y alcanzando un mínimo de 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura aumente, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día cálido.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% y disminuyendo gradualmente hasta un 23% hacia el final de la tarde. Esto indica que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que durante la mañana haya algunas nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará completamente, ofreciendo un sol radiante. Este panorama es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.

Respecto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como picnics, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Lucena disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ofrecerá un alivio ante el calor. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.