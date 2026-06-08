El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Lora del Río se prepara para un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen aprovechar el buen tiempo.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 36 grados entre las 17:00 y las 19:00. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 27 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y aumentando hasta un 94% a las 07:00, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 75% a las 09:00 y bajando a un 51% a las 11:00, lo que proporcionará un ambiente más cómodo para disfrutar del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 20 km/h en las primeras horas y alcanzando rachas de hasta 42 km/h en la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 21:00. Este viento puede ofrecer un alivio del calor intenso, aunque también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. En resumen, el tiempo en Lora del Río hoy será ideal para disfrutar del sol y el aire libre, con temperaturas cálidas y cielos despejados que invitan a salir y aprovechar el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.