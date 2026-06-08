El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 78% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

La salida del sol se producirá a las 06:51, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:36, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este clima ideal es perfecto para actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o deportes, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

En resumen, el día de hoy en Linares se presenta como una jornada soleada y cálida, ideal para disfrutar del aire libre. Con cielos despejados y temperaturas elevadas, es un buen momento para aprovechar el buen tiempo y realizar actividades que permitan disfrutar de la naturaleza y el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.