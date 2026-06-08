El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la madrugada y la mañana, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 22 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero se espera que el calor se intensifique a medida que avance el día, alcanzando los 34 grados hacia las 17:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 74% en la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar niveles más cómodos, alrededor del 22% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento será más notable en las zonas abiertas y podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de eventos al aire libre, paseos o actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará más llevadero el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se anticipa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.