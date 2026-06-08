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El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a un cielo despejado, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 24 grados a las 03:00 horas, pero comenzarán a aumentar nuevamente a medida que avance la mañana.

A partir de las 04:00 horas, se espera que la temperatura se sitúe en 23 grados, y a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas irán en ascenso, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 18%, lo que podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el suroeste y el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 16 km/h, disminuyendo a 3 km/h en la mañana, pero aumentando nuevamente a medida que avanza la tarde, alcanzando picos de hasta 30 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

El orto se producirá a las 06:52 horas y el ocaso a las 21:35 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Jaén, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.

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