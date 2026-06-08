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El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 21% en la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, permitirá que los cordobeses disfruten de un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 36 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico, que se extenderán entre las 14:00 y las 17:00 horas.

No se esperan lluvias en el transcurso del día, lo que significa que las probabilidades de precipitación son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes cordobeses en su máximo esplendor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:40. En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.

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