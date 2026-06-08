El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá claro durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar un mínimo de 19 grados entre las 06:00 y 07:00.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y 05:00, y subiendo rápidamente hasta los 25 grados a las 10:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 35 grados entre las 13:00 y 17:00, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00. A medida que el sol se ponga, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en 29 grados a las 22:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 76% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 44% a las 11:00 y bajando hasta un 18% a las 17:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h a las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde. La ausencia de lluvias y el cielo despejado permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 21:43.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.