El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Cartaya se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan favorables, con una ausencia total de precipitaciones, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 33°C durante la tarde. Este aumento de temperatura será más notable a medida que avance el día, alcanzando su punto culminante alrededor de las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 26°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y disminuyendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades en la playa o deportes al aire libre.

La salida del sol está programada para las 07:07, y el ocaso se producirá a las 21:48, lo que significa que los habitantes de Cartaya podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar paseos por la playa o participar en eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de la belleza del entorno.

En resumen, el tiempo de hoy en Cartaya se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un alivio del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.