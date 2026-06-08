El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados a la 1 de la mañana y alcanzando un mínimo de 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort térmico. En las primeras horas, la humedad se situará en un 57%, aumentando gradualmente hasta un 91% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y las temperaturas aumentan, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 24% por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 44 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Carmona pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 21:42, ofreciendo una hermosa puesta de sol que será un espectáculo visual para los habitantes y visitantes de Carmona. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, este día promete ser perfecto para disfrutar de la vida al aire libre, así que no olvide hidratarse y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.