El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 02:00 y alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento de temperatura es característico de la época del año, y se espera que el calor se mantenga durante la mayor parte del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se sitúa en un 55%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avanza el día, la humedad comenzará a descender, llegando a un 36% hacia las 12:00 horas, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 19:00 y 20:00 horas, alcanzando hasta 46 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la velada sea perfecta para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada soleada y calurosa, ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.