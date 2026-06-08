Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trabajar en veranoEmpleos más demandadosOficios sin paroIndustriaHosteleríaEn directo | León XIV en EspañaFormación ProfesionalMercadillo del ArenalCalor y piscinasMoteros fuente de PriegoHospital R. SofíaJóvenes cordobesesCarretera cortadaAbonos CCFEl pueblo más frescoAccidente Avenida LibiaFallece Juan MorenoAntonio Blanco y Paola Melgar
instagramlinkedin

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

Hoy, 8 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán los 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento ligero será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar del día, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:37 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, manteniéndose hidratado y protegido del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
  2. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  3. Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
  4. Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
  5. Este es el restaurante italiano más valorado de Córdoba en TripAdvisor: 'La comida está exquisita
  6. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  7. Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
  8. ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos

Córdoba vuelve al horno esta semana: Aemet prevé hasta 40 grados y una posible sorpresa el domingo

Córdoba vuelve al horno esta semana: Aemet prevé hasta 40 grados y una posible sorpresa el domingo

El Consejo de Distrito Centro de Córdoba se reafirma en pedir la compra municipal de los cines de verano

El Consejo de Distrito Centro de Córdoba se reafirma en pedir la compra municipal de los cines de verano

El cantante francés Patrick Bruel, bajo custodia policial por una investigación sobre presuntas violencias sexuales

El cantante francés Patrick Bruel, bajo custodia policial por una investigación sobre presuntas violencias sexuales

El PSOE asegura que el tope al coste de los medicamentos beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses

El PSOE asegura que el tope al coste de los medicamentos beneficiará a más de 110.000 pensionistas cordobeses

Bolaños asegura que la directora de la Guardia Civil "sigue gozando de la confianza del Gobierno"

Bolaños asegura que la directora de la Guardia Civil "sigue gozando de la confianza del Gobierno"
Tracking Pixel Contents