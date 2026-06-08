El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Hoy, 8 de junio de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados. Esta variación de temperatura sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a un 22% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán los 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento ligero será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar del día, aunque se recomienda tener precaución en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o deportes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:37 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá observar las estrellas en un cielo despejado.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol, manteniéndose hidratado y protegido del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.