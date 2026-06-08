El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 8 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, alcanzando temperaturas agradables.
La temperatura comenzará en torno a los 23 grados a primera hora de la mañana y se elevará gradualmente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales del día. Esta subida de temperatura será acompañada por una ligera disminución de la humedad relativa, que comenzará en un 70% y descenderá hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno será moderada, lo que hará que el día sea más llevadero para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también ayudará a dispersar cualquier nubosidad que pueda formarse, manteniendo el cielo despejado.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio del sol también favorecerán la calidad del aire, permitiendo disfrutar de un ambiente limpio y saludable.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:42. La noche será tranquila, con un ambiente fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.
En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Las Cabezas de San Juan, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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