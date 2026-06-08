El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de junio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados a las 03:00, y posteriormente, alcanzará los 20 grados entre las 04:00 y las 05:00.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y subiendo hasta los 35 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 75% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme la temperatura aumenta. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. El sol saldrá a las 07:03 y se pondrá a las 21:43, ofreciendo largas horas de luz natural para disfrutar de la jornada.
En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo, ya que no se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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