El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 07:00 y las 08:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, las temperaturas comenzarán a ascender de nuevo, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 85% a las 07:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 21% hacia las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 36 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Bailén durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 06:51 y el ocaso será a las 21:36, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en el campo, en el parque o simplemente disfrutando de un café en una terraza. En resumen, Bailén se prepara para un día cálido y soleado, ideal para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.