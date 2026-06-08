El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados a las 03:00 horas, pero luego comenzarán a ascender de nuevo.

A lo largo del día, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con valores que oscilarán entre los 30 y 32 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 47% y bajará hasta un 21% en las horas más cálidas. Esto generará un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste con velocidades que variarán entre 8 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:35 horas, ofreciendo una vista espectacular para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que hará que la jornada sea agradable. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.