El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas que han estado presentes durante la noche darán paso a cielos despejados, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00, antes de estabilizarse en torno a los 21 grados entre las 03:00 y las 04:00.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 05:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados hasta las 04:00. A partir de las 10:00, las temperaturas comenzarán a ascender de manera más notable, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 19:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 75% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo a medida que las temperaturas aumentan.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará a oeste y noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h. Sin embargo, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

Con el ocaso programado para las 21:37, los habitantes de Baena podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día cálido y despejado. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo, una reunión con amigos o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas para aprovechar la brisa fresca de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.