El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 50% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 93% a las 06:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 20% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso que se experimentará durante el día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Andújar pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados hacen de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

Con el ocaso programado para las 21:37 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro del calor del día. Las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, rondando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de las noches de verano en Andújar. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.