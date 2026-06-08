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El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio

El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 32 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se prevé. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:47. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.

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