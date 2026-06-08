El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de junio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 23 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 32 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y disminuyendo a un 29% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar del calor que se prevé. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste y el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades recreativas, paseos o eventos al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:47. La noche se presentará tranquila, con temperaturas agradables que invitan a salir y disfrutar del aire libre.
En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día soleado, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
- Este es el pueblo más fresco de Córdoba en verano: el refugio serrano donde el calor da una tregua
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Antonio Blanco y Paola Melgar, hija del ex del Córdoba CF Miguel Melgar, se dan el «sí, quiero» ante el patrón de Montalbán y lo celebran en Écija
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Este es el restaurante italiano más valorado de Córdoba en TripAdvisor: 'La comida está exquisita
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Indignación y rechazo en Priego de Córdoba por la entrada a la Fuente del Rey, protegida como BIC, de una concentración motera
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado y el rechazo de los ayuntamientos