El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 8 de junio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados en las primeras horas de la mañana, antes de experimentar un aumento significativo a medida que el sol se eleva en el horizonte.
A lo largo de la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que lleguen a los 30 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 81%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme avanza la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera en las horas matutinas.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.
En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, así que aprovecha al máximo esta jornada soleada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-07T20:52:12.
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