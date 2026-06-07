El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance el día, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, lo que sugiere un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 37% por la mañana y aumentando hasta un 49% hacia la noche. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Hacia la tarde, se espera que la dirección del viento cambie a suroeste, manteniendo una velocidad constante que ayudará a refrescar el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:43. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean más agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio del calor. No se esperan lluvias, lo que permitirá que los residentes aprovechen al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.