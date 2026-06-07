El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, La Rinconada se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados a la 01:00 y 22 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 03:00 y 20 grados a las 04:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% a las 04:00. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la temperatura comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y 35 grados a las 17:00, lo que sugiere un día caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 21 km/h desde el sur a las 02:00. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h desde el suroeste a las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto permitirá que los residentes de La Rinconada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá las actividades recreativas y el disfrute del paisaje.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 21:43, marcando el final de un día soleado y cálido en La Rinconada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.