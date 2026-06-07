El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas han comenzado a descender ligeramente, comenzando en 23 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 64% y el 30%, lo que podría generar una sensación de calor moderado en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, con un aumento gradual que alcanzará los 27 grados a media mañana. La humedad será más alta en las primeras horas, pero se espera que disminuya conforme avance el día, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de calor y humedad puede resultar en un ambiente algo bochornoso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento, predominantemente del sur y sureste, contribuirá a mantener el ambiente cálido, pero también puede traer consigo algunas nubes altas que se irán acumulando a lo largo del día.

No se esperan precipitaciones en Puente Genil, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro, ideal para paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 34 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, que caerá a 29 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día cálido y mayormente despejado en Puente Genil.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.