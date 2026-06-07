El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos hará que la sensación térmica sea bastante agradable, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se aconseja precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos, picnics o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35. En resumen, hoy es un día propicio para disfrutar de Priego de Córdoba, con un tiempo cálido y soleado que invita a salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.