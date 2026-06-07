El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, pero en general, el tiempo se sentirá agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte la claridad del día. Las temperaturas se mantendrán cálidas hasta el ocaso, que se producirá a las 21:41 horas, momento en el que se espera que la temperatura descienda a unos 28 grados .

La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas nocturnas rondarán los 22 grados , con una ligera brisa que hará que la velada sea aún más placentera.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento suave que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.