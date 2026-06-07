El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 20 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un valor de 35 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 32%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá alta, con valores de 34 grados a las 3 de la tarde y 36 grados a las 5 de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del oeste y del sureste, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas. A primera hora de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y se mantengan hidratados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche y bajando a 28 grados a la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:41. En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Palma del Río.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.