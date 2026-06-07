El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará con nubes altas, aunque en los periodos de la madrugada y la mañana, se experimentará un tiempo poco nuboso, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados a media mañana.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 86% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor más intensa en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas podrían ser más intensas en ciertos momentos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento notable que podría ofrecer algo de frescura. Los ciudadanos deben estar preparados para un día caluroso, pero sin la amenaza de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.