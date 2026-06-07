El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas del día y manteniéndose en ese rango hasta el amanecer.

A partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 27 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 33 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 69%, lo que podría generar una sensación de calor moderada durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 17 y 26 km/h en las primeras horas, aumentando a 25 km/h en las horas centrales del día. Este viento podría generar ráfagas más intensas, alcanzando hasta 42 km/h en momentos puntuales, especialmente entre las 09:00 y las 10:00 horas. A medida que avance la tarde, la dirección del viento se mantendrá mayormente del sureste, aunque se espera un ligero cambio hacia el sur en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que será un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

La puesta de sol está programada para las 21:38 horas, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados, lo que promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.