El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 23 grados , descendiendo ligeramente a 22 grados en la primera hora del día. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados en la tarde.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 36% y aumentando hasta un 85% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la temperatura y la humedad se combinan. Sin embargo, se prevé que la humedad disminuya hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol que, junto con el cielo despejado, promete ser un momento agradable para disfrutar en familia o con amigos.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.