El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas en varias horas del día. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto más grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente entre las 05:00 y las 10:00 horas, cuando las condiciones serán completamente despejadas.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente hasta los 17 grados a las 06:00 horas. A medida que el día progrese, se anticipa un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados hacia las 17:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán cálidas, oscilando entre 31 y 32 grados hasta el final del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 94% a las 06:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 32% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Montilla podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:38 horas, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.