El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente estable en Moguer, con condiciones agradables para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al inicio del día, descendiendo ligeramente a 20°C en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 29°C durante la tarde. Este aumento en el calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 40% y el 89%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente alta puede hacer que se sienta un poco más caluroso de lo que realmente es, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en su punto máximo, soplando principalmente desde el suroeste. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían afectar a estructuras ligeras y árboles.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá presentándose mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 21°C al caer el sol. La puesta de sol está programada para las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes podrán disfrutar. La noche se mantendrá tranquila, con condiciones ideales para paseos nocturnos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es propicio para disfrutar de un día soleado y cálido, con un viento moderado que puede ofrecer un alivio del calor. Se recomienda aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.