El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de sol. Sin embargo, la brisa que se espera en la zona ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, será suficiente para mantener el ambiente ventilado y cómodo.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 26 grados hacia la tarde y bajando a 17 grados durante la noche. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:35.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable gracias a la brisa. Es un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza, así que no olvides protegerte del sol y mantenerte hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.