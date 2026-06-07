El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Marchena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que adornarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados , descendiendo ligeramente a 23 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando hasta un 69% en las horas más frescas de la tarde. Este incremento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Este viento también contribuirá a la dispersión de las nubes altas, permitiendo que el sol brille con fuerza durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia el final de la jornada. La humedad también aumentará, lo que podría hacer que las noches sean más cálidas y pegajosas. La puesta de sol está programada para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual que los marcheneros podrán disfrutar en un ambiente mayormente despejado.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.