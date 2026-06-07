El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y bajando gradualmente hasta los 19 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 37% a primera hora y aumentando hasta un 79% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de calor más intensa a medida que el día avance. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 24 grados a las 10:00 y subiendo hasta un máximo de 34 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento mantenga su dirección, aunque su intensidad podría variar, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas pico. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a cubrirse con nubes altas, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:43, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que proporcionará un alivio bienvenido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.