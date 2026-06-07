El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en ciertos momentos. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 24 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 79% en las horas de la tarde.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con intervalos de nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, donde se prevé que lleguen a los 34 grados , lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Mairena del Alcor tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas que oscilarán entre los 5 y 25 km/h, predominando de dirección oeste. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque no será suficiente para evitar que el calor se sienta en su máxima expresión. Las ráfagas más fuertes se esperan hacia la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante recordar que, aunque no se anticipan lluvias, la combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de una noche estrellada. La humedad relativa también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.