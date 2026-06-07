El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Lucena se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas agradables que oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 31°C durante la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 30°C en las horas pico, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 37% en las primeras horas y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 56% por la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la brisa suave que se espera, con vientos predominantes del sur y sureste, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Lucena hoy. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de tormentas o chubascos inesperados.

Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 9 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque no excesivamente fuerte, será suficiente para refrescar el ambiente y hacer que el calor sea más llevadero. Los vientos del sureste y del sur serán predominantes, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que el día avance hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del sol. La puesta de sol está programada para las 21:37, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable y cálido.

En resumen, Lucena disfrutará de un día ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.