El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 31% al inicio del día y aumentará gradualmente hasta un 45% por la tarde.

El cielo estará mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas a partir de la tarde, lo que podría dar un aspecto más cubierto al cielo sin que esto implique riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 40 km/h por la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso. La dirección del viento cambiará a este y sureste en las horas centrales, lo que podría influir en la sensación térmica.

La humedad relativa, que comenzará en un 31% por la mañana, aumentará a medida que el día avance, alcanzando un 54% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la combinación de viento y nubes altas podría ofrecer momentos de alivio.

Los amaneceres en Lora del Río se producirán a las 07:00, mientras que el ocaso será a las 21:41, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, se prevé un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas que no afectarán la estabilidad del tiempo. Los residentes pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.