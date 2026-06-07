El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 6 de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 5 y 6 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 25% a medianoche y aumentando hasta un 70% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% hacia el final de la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intenso durante las horas pico, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su velocidad, alcanzando hasta 17 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda estar atentos a ráfagas más fuertes que podrían presentarse.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante recordar que las altas temperaturas pueden generar un riesgo de deshidratación, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Los residentes deben estar preparados para un día caluroso y disfrutar de las condiciones favorables para actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.