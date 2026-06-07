El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 22 grados a las 00:00 horas y bajando ligeramente a 21 grados a la 01:00.

La temperatura seguirá en descenso hasta llegar a los 19 grados a las 04:00, pero comenzará a recuperarse rápidamente, alcanzando los 30 grados a las 13:00 y llegando a un máximo de 33 grados a las 16:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan cálidas, con valores alrededor de 32 grados a las 18:00 y descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 60% a las 00:00 y aumentando hasta un 94% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 45% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas y la ausencia de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.