El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

El día de hoy, 7 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no hay que preocuparse por sorpresas meteorológicas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Durante las horas más cálidas, se prevé que el viento aumente ligeramente, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, se espera que las ráfagas de viento sean suaves, contribuyendo a un ambiente agradable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando valores más frescos, alrededor de 25 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:35. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.