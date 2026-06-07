El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de junio

Hoy, 7 de junio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día caluroso y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, alcanzando un 27% por la tarde. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más agradable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A primera hora, el viento será más suave, pero a medida que el día avanza, se intensificará, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 24°C hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:43, un momento perfecto para relajarse y disfrutar del ambiente veraniego.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un alivio del calor. No olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-06T21:02:13.